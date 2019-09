Billerbeck. Vieles ist in Zeiten der Digitalisierung und der 3-D-Technik heute möglich. Dennoch ist es auch mit Hilfe der modernen Wissenschaft nicht möglich, Blut, diesen ganz besonderen Lebenssaft, künstlich herzustellen. Marion Dirks, Vorsitzende des DRK-Ortsvereines, ließ es sich daher bei den Ehrungen um die vielfache Blutspende nicht nehmen, ein großes Dankeschön an alle Beteiligten auszusprechen: „Blutspende ist keine Selbstverständlichkeit. Umso schöner ist es, dass wir so viele junge Mehrfachspender hier begrüßen können.“ Die Krönung des Abends? Die drei „Hunderter“, die neben der besonderen Ehrennadel und der Urkunde ein kalorienfreudiges und hochprozentiges Präsentkörbchen entgegennehmen durften. Eine kleine, feste und flüssige Wegzehrung erhielten auch die anderen Spender. Zu jedem Blutspendetermin, der einmal im Quartal stattfindet, kann der DRK-Ortsverein etwa 250 Teilenehmer begrüßen. „Pro Jahr sind es bei uns rund 1000 Blutspender“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende Alfons Hansel. „Damit sind wir sehr zufrieden.“ Großes Lob erhielten auch Rita Eifert und ihr Team, das schon einige Stunden in der Küche verbracht hatte, um die zahlreichen Geehrten nach dem offiziellen Teil mit Schnitzel und Kartoffelsalat zu verwöhnen.

Von Ulla Wolanewitz