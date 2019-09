Kleine Landschaftsgärtner aktiv

Billerbeck. Ob Bagger fahren, Blumen pflanzen oder ein Bienenhotel bauen – all das machte Peter Rose mit seinem Galabau-Betrieb aus Nienberge im DRK-Familienzentrum „Oberlau“. Es ist eines von 38 Garten- und Landschaftsbau-Unternehmen in NRW, die sich an der Initiative „Kleine Landschaftsgärtner in Aktion“ beteiligen. Der Verband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau NRW e. V. hat die Initiative vor neun Jahren ins Leben gerufen. Ziel ist es, die Kinder mit dem Beruf des Landschaftsgärtners vertraut zu machen und vor allem für die Arbeit in der Natur zu begeistern, wie es in einer Pressemitteilung heißt. Foto: Thomas Pahls Garten- und Landschaftsbau GmbH

Von Allgemeine Zeitung