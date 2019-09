Verschwendung Thema beim Erntedankfest

Holtwick. Am Erntedankfest wird am ersten Sonntag im Oktober traditionell für die Ernte gedankt. Auch der Landwirtschaftliche Ortsverein, die Landfrauen und die Landjugend, alle aus Holtwick, möchten im Rahmen des Projektes „Mittel zum Leben“ auf das Problem der Lebensmittelverschwendung zum Erntedankfest aufmerksam machen. Alle Gemeindemitglieder sind eingeladen, am Samstag (5. 10.) um 19 Uhr am Erntedank-Gottesdienst in der St.-Nikolaus-Kirche in Holtwick mit Pastor Holtmann teilzunehmen. Anschließend geht es ins Pfarrheim, um bei gekühlten Getränken und Fingerfood Erntedank zu feiern. Dazu sind Landwirte, Landfrauen und Landjugendmitglieder, aber auch die ganze Gemeinde eingeladen. Um Anmeldung wird gebeten bei Angelika Thier unter Tel. 01575/ 7310545 oder Annette Schulenkorf, Tel. 02566/ 96436 oder 0160/96741090.

Von Allgemeine Zeitung