Historische Deckenmalerei freigelegt

Die Sanierung des Ratssaales ist gestartet. Der Raum soll in neuem Glanz erstrahlen. Denn: Die Decke weist deutliche Mängel auf, die Präsentationstechnik besteht seit jeher aus einem Provisorium und auch das Mobiliar hat seine besten Jahre schon hinter sich. Ob die historische Decke erhalten bleibt oder nicht, verschwinden wird sie jedenfalls hinter einer Brandschutzdecke und einer neuen abgehängten Decke. In der Decke eingebaut wird jede Menge Technik: ein Lautsprecher für eine bessere Verständlichkeit in der Diskussion. Die Sprachaufnahme soll über ein Deckenmikrofon erfolgen. Ein Stuckprofil mit indirekter Beleuchtung soll ebenfalls an der Decke errichtet werden. Auch eine Bilderleiste für Ausstellungen soll integriert werden. Zudem soll ein Beamer aufgebaut werden – entweder in einer Nische an der Wand oder von der Decke aus ein- und ausfahrbar.

Um Hörbehinderten eine problemlose Verfolgung und Beteiligung an den Sitzungen und Veranstaltungen zu ermöglichen, wird eine Induktionsschleife installiert. Außerdem wird der Saal mit einer Abluftanlage ausgestattet, „die verbrauchte Raumluft mit nachkommender Frischluft austauscht“, erklärt Rasche. Aber nicht die ganze Zeit, sondern erst dann, wenn es erforderlich ist. Also nach Bedarf. Nach der CO2-Konzentration im Raum. Ebenfalls erhält der Saal neue Heizkörper und einen neuen Anstrich. Der Parkettboden bleibt erhalten, wird aber aufgearbeitet. Auch eine neue Möblierung wird es geben.

„Wir versuchen bis zur Dezember-Ratssitzung alles fertig zu haben“, so Jürgen Erfmann vom städtischen Fachbereich Planen und Bauen. Bis dahin wird mit den politischen Sitzungen in die Alte Landwirtschaftsschule ausgewichen. Trauungen können aber wie gehabt auch weiterhin nebenan im Trauzimmer stattfinden. Die Kosten für die komplette Sanierungsmaßnahme belaufen sich auf 180 000 Euro, die die Stadt Billerbeck trägt.