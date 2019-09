Sonnenblumen für Aulendorfer Minis

Die Familie Losemann spendet in diesem Jahr ihre Sonnenblumen vom Feld in Aulendorf nahe der Kapelle den Aulendorfer Ministranten. Die Aulendorfer Minis haben zur Zeit 25 aktive Messdiener und 40 Mitglieder – Kinder, Jugendliche und Erwachsene, die sich ehrenamtlich einbringen. Die Minis freuen sich sehr über die Unterstützung, denn die Jugendarbeit ist ein wichtiger Bestandteil des Dorflebens, so ihre Mitteilung. Das Messedienen, wöchentliche Gruppenstunden, Fahrten und Freizeiten stehen für alle auf dem Programm.

Von Allgemeine Zeitung