Hobbybastler für Stände gesucht

Anmeldungen werden bei der Stadt Billerbeck per E-Mail an touristik@billerbeck.de und unter Tel. 02543/7315 entgegengenommen. Rund 150 Stände gibt es auf dem Weihnachtsmarkt in der „Perle der Baumberge“. Viele der Beschicker seien dem Weihnachtmarkt seit 40 Jahren treu.

Am ersten Adventswochenende, also am 30. November (Samstag) und 1. Dezember (Sonntag), findet der 41. Weihnachtsmarkt in der Domstadt statt. Das Orgateam befindet sich schon mitten in den Vorbereitungen. Einige Programmpunkte stehen schon fest – wie beispielsweise die beiden Konzerte in der Johannis-Kirche und im Dom oder der Luftballon-Wettbewerb. Viele musikalische Beiträge wird es geben. Aber auch Neuerungen, die zum Jubiläums-Weihnachtsmarkt im vergangenen Jahr eingeführt wurden, sollen eine Fortsetzung finden. Dazu gehört das Weihnachtspostamt im Rathaus. Kinder können Wunschzettel an das Christkind schreiben und malen. Die Weihnachtspost wird dann direkt nach Engelskirchen ans Christkind geschickt. „Das war eine sehr schöne Geschichte“, so Axel Kuhlmann. Daneben soll es wieder eine Kinderbetreuung im Pfarrheim geben.

Der 41. Billerbecker Weihnachtsmarkt ist offiziell geöffnet am Samstag (30. 11.) von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag (1. 12.) von 11 bis 19 Uhr.