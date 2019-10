Insektenunterschlupf in Wagenrädern

Billerbeck. Wim und Sophie-Charlotte haben sich kleine Strohbüschel geschnappt. Sie legen sie vorsichtig in eines der Fächer. „Eins, zwei, drei, vier“, fängt Wim an zu zählen. Über zwölf Fächer verfügt das große Wagenrad. Und die gilt es, zu befüllen. Mal mit zurecht geschnittenen Bambusstäben, mal mit Rindenmulch, Ästen und Walnussschalen. Tim, Niklas und Franz legen in ihren ausgesuchten Fächer viele kleine Tannenzapfen. Die fünf Kinder aus der „Bärenhöhle“ verwandeln das alte Wagenrand in ein Insektenhotel, in dem die Krabbeltiere Unterschlupf finden.

Von Stephanie Sieme