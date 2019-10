Finanzlage soll sich noch verbessern

„Wir erwarten aber, dass es sich noch verbessert, indem der Kreis seine Umlage doch noch senkt“, fordert die Bürgermeisterin. Denn: Die Kreisumlage beläuft sich in 2020 auf satte 9,3 Millionen Euro. „Für Billerbeck ein historischer Höchstwert“, so Marion Dirks. 1,85 Millionen Euro mehr als im vergangenen Jahr noch für 2020 kalkuliert. „Wir wissen, dass auch die Aufgabendichte beim Kreis groß ist“, sagt die Bürgermeisterin. Aber: Es könne nicht sein, dass erwirtschaftete Überschüsse nicht wieder an die Kommunen zurückfließen. „Daher erwarten wir im Rahmen der Haushaltsberatungen des Kreises erhebliche Verbesserungen für uns Kommunen.“

Überraschungen beim Haushalt 2020 gibt es nicht. „Es gehört für mich zum guten Ton, dass der Haushaltsplanentwurf die Beschlusslage des Rates abbildet“, sagt sie. Der Haushalt 2020 sei geprägt durch Billerbecks extrem hohe Steuerkraft, da in 2019 erhebliche Mehrerträge bei der Gewerbesteuer zu verzeichnen gewesen waren. Das führe zu einem noch besseren Ergebnis als schon mit 481 800 Euro für 2019 erst geplant, aber auch eben zu den höchsten zu zahlenden Umlagen an den Kreis Coesfeld. „Eine Systematik, die uns wohl bekannt ist und uns stark abhängig macht von der wirtschaftlichen Entwicklung unserer heimischen Unternehmen“, berichtet Marion Dirks. Die Stadt plant für 2020 mit Gewerbesteuereinnahmen in Höhe von 7,2 Millionen Euro. Die Steuersätze sollen im Übrigen unverändert bleiben. Allgemeine Zuweisungen des Landes gibt es für die Stadt nach wie vor nicht. Seit 2014 ist Billerbeck abundant. Das heißt: „Unsere Steuerkraft ist durch die Gewerbesteuereinnahmen so hoch, dass wir in diesem Bereich bereits im siebten Jahr in Folge nicht am allgemeinen Finanzausgleich der Gemeinden teilnehmen“, so die 59-Jährige.

Für das nächste Jahr seien Investitionen in Höhe von 11,3 Millionen Euro geplant – dazu gehören der Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses am Friethöfer Kamp, eine der größten Einzelinvestitionen der vergangenen Jahre, die Erschließung des geplanten neuen Baugebietes Buschenkamp samt Kindergarten und der Bau einer weiteren Kindertageseinrichtung. Fortgesetzt wird auch das Handlungskonzept „barrierefreie Innenstadt“. Alle Investitionen werden laut Bürgermeisterin durch Investitionspauschalen des Landes und durch Fördermittel finanziert. Ohne Kreditaufnahme und damit ohne finanzielle Belastung für die Bürger. Marion Dirks: „Es muss nach wie vor unser Ziel sein, Schulden abzubauen. Auch wenn derzeit kostengünstige Kredite locken, müssen wir vor Augen haben, dass diese Niedrigzinsphase irgendwann ein Ende haben wird. Nachfolgende Generationen hätten dann die Zeche zu zahlen.“

Die Haushaltsberatungen stehen in den nächsten Fachausschüssen an. Noch im Dezember soll der Haushaltsplan verabschiedet werden, um die finanziellen Weichen für 2020 zu stellen.