Billerbeck (sdi). Nicht nur die vielen abgestellten Fahrräder im Bereich Steenpättken haben in der Vergangenheit teilweise für Chaos am Bahnhof gesorgt, auch Autofahrer. Sie würden in den Einmündungsbereich des Hahnenkamps fahren und dort mit Warnblinklicht halten, um Zugreisende abzuholen.

Von Stephanie Sieme