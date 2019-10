Ampel nachts nicht in Betrieb

Billerbeck (sdi). Ob die Ampel an der Holthauser Straße im Bereich des Autohauses Wiens nachts abgestellt werden könne – danach erkundigte sich Ratsherr Karl-Heinz Brockamp (CDU) in der jüngsten Ratssitzung. Die Stadtverwaltung will nun prüfen, ob das möglich ist.