Schon zum vierten Mal sind Justus und Ferdinand dabei, wenn in den Ferien die Jugend-Fußballabteilung von DJK-VfL Billerbeck die Fußballschule im Sportzentrum Helker Berg anpfeift. Beide Jungs spielen sonst in der D II in der Abwehr und haben beim Intensivtraining sichtlich Spaß. „Hier kann man gut lernen und auch mal mit welchen trainieren, die aus höheren Mannschaften kommen“, sagt Justus. Und Ferdinand macht es Freude, mit vielen zusammen zu spielen und neue Leute kennen zu lernen.

Zum elften Mal findet die Ferien-Fußballschule statt. Über 90 Mädchen und Jungen von sieben bis 14 Jahren sind am Start und wollen Schusstechnik und Passen, Dribbling und Zweikampfverhalten verbessern. 20 Übungsleiter, die meisten mit einer DFB-Lizenz, leiten das Training.

„Über 90 Prozent der Teilnehmer spielen im Verein“, weiß Harry Pohlschmidt. Gemeinsam mit Hermann Albermann, Christian Ebbert und Rainer Thentie gehört er zum Orga-Team, das von einer großen Gruppe weiterer Helfer aus dem Verein unterstützt wird. Schließlich müssen die jungen Kicker auch regelmäßig mit Erfrischungen und einem kräftigenden Mittagessen versorgt werden.

Dienstag wird noch eifrig trainiert, am Mittwoch endet die Fußballschule mit zwei Turnieren. Die älteren Kicker spielen als die vier besten Champions-League-Teilnehmer der letzten Saison den Sieger aus, die jüngeren schlüpfen in die Rolle von Bundesligaspielern der acht besten Teams 2018/19, erläutert Albermann. Zuschauer sind willkommen. Sie können auch Fotos erwerben, die an den Fußballschultagen entstanden sind.