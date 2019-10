Willkommengruß für Frank Dütting

Billerbeck. Offiziell ist Frank Dütting Hauptkommissar und neuer Bezirksbeamter im Bezirksdienst Billerbeck der Kreispolizeibehörde – aber sicher werden die Billerbecker ihn schon bald wie seine Vorgänger und wie seinen Mitstreiter Ludger Rütter als ihren Ortspolizisten betrachten. Am 4. November nimmt Dütting seine Tätigkeit im Billerbecker Büro auf und freut sich „auf den direkten Kontakt mit den Menschen vor Ort.“ Er tritt die Nachfolge von Uli Ebbing an, der in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Von Ulrike Deusch