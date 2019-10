Per Klick und ganz persönlich

„Wer beim digitalen Stadtgutschein noch mitmachen möchte, ist sehr willkommen“, wendet sich Sabine Zurholt an Unternehmen aus Handel, Dienstleitung und Gastronomie. Zurzeit kann der Stadtgutschein bereits bei 30 Unternehmen in Billerbeck eingelöst werden. Auch wer nicht Mitglied der Werbegemeinschaft ist, kann sich beteiligen. Zurholt: „Das ist System ist bewusst offen gehalten.“

Wer einen Stadtgutschein im – beliebigen – Wert zwischen 10 und 250 Euro verschenken möchte, geht auf die Homepage www.stadtgutschein-billerbeck.de. Dort kann er den Gutschein persönlich ganz nach Wunsch gestalten, bezahlen und entweder direkt an den Beschenkten senden oder ihn ausdrucken und später ganz persönlich überreichen.

Alle, die im Internet nicht so selbstverständlich unterwegs ist, bekommen aber immer noch einen Gutschein in Papierform. „Bis zum 31. 12. 2022 sind die Papiergutscheine gültig“, betont Sabine Zurholt. Erhältlich sind sie bei Sparkasse und Volksbank, in der Ludgeri-Apotheke und im Haushaltswarengeschäft Kalthoff/Frieling.

Die Beschenkten können alle Gutscheine, egal ob analog oder digital, teilentwerten – also in Etappen und auch bei mehreren Betrieben einlösen.

| www.stadtgutschein-billerbeck.de