Billerbeck. Unter dem Titel „Le son de la forêt – Der Klang des Waldes“ steht ein Konzert, das am Sonntag (27. 10.) um 17 Uhr im Ludgerus Dom erklingt. Die Naturhorngruppe der Jagdhornbläser Hubertus Coesfeld, der auch Billerbecker angehören, lädt zu diesem besonderen Konzert ein, in dem die jahrhundertealten Traditionen der Orgelmusik auf die Hornmusik von Barock über Rokoko bis in die Neuzeit treffen.

Von Allgemeine Zeitung