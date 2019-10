Vermisste Frau ist gefunden

Billerbeck (ude). Eine seit Samstagabend vermisste Seniorin aus Billerbeck ist heute Morgen gefunden worden. Die Frau, die nur mit einem Nachthemd bekleidet war, wurde ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei besteht aber keine Lebensgefahr. Wo die Seniorin die vergangenen zwei Nächte verbracht hat, sei nicht bekannt. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau am Samstagabend das Altenheim, in dem sie lebt, verlassen und war nicht zurückgekehrt. Schon in der Nacht zu Sonntag hatte die Polizei einen Hubschrauber eingesetzt, auch mit Spürhunden wurde nach der Vermissten gesucht – vergebens. Heute Morgen gegen 8.30 Uhr wurde die Seniorin dann von einer Passantin in einer Hauseinfahrt in der Stadt entdeckt.

Von Ulrike Deusch