„Hier war der Club One“, sagt Bürgermeisterin Marion Dirks bei der Vorstellung des Jahresbegleiters für 2020 und schaut auf das Septemberbild, das die Schmiedestraße mit dem Hotel Ahlers (heute Billerbecker Hof) zeigt. „Da hing die erste Diskokugel in Billerbeck und da haben ich zum ersten Mal“ – die Anwesenden spitzen die Ohren – „mit einemMuttersprachler Englisch geredet“, endet sie ganz harmlos. Stadtarchivar Dieter Nagorsnik erinnert sich gut daran, wie er im damals top-modernen Supermarkt der Firma Hill an der Lange Straße freitags immer Fisch holen musste – einen Einblick ins Warensortiment der 70er Jahre gibt es im März.

„Wir sind beide Billerbecker und in großen Familien aufgewachsen. Vieles, was auf den Fotos gezeigt wird, haben wir noch miterlebt“, berichtet Marion Dirks. Gemeinsam haben Dirks und Nagorsnik im Stadtarchiv gestöbert und 13 interessante Aufnahmen zusammengestellt. Nagorsnik: „Manche Bilder machen die bauliche Stadtentwicklung deutlich, manche zeigen das Leben in Billerbeck in vergangenen Jahrzehnten.“ Die Berkel, die Kolvenburg im Schnee und das Mühlrad sind traditionelle Motive, aber die Demo empörter Billerbecker, die gegen die geplante Stilllegung der Bahnstrecke Münster – Coesfeld protestieren, zeigt ein einzigartiges Stück Stadtgeschichte. „Undenkbar, wenn wir heute in Billerbeck keinen Bahnhof und keinen Bahnanschluss hätten“, so Marion Dirks. Sie hat die Erfahrung gemacht, dass auch junge Billerbecker sehr an der Geschichte ihrer Stadt interessiert sind. Und viele alte Domstädter nimmt der Kalender mit auf eine Zeitreise in ihre Jugend.

Schon zum vierten Mal legt die Stadt einen Bildkalender mit historischen Ansichten aus Billerbeck auf – in Kooperation mit einem Verlag aus Verden – und erlaubt den Bürgern damit auch einen Einblick in die Bestände des Stadtarchivs.

7 Der Kalender ist ab sofort in der Bücherschmiede in Billerbeck erhältlich (19 Euro).