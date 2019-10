Marion Dirks macht es spannend

billerbeck. Nein. Keine Chance. Bürgermeisterin Marion Dirks will noch nichts dazu sagen, ob sie bei der Kommunalwahl im September 2020 wieder antreten möchte. Während sich in anderen Kommunen des Kreises Bewerber und Amtsinhaber nach und nach ihre Pläne entlocken lassen, bittet Dirks um Geduld: „Meine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Ich werde mich im Lauf des Monats Januar äußern“, kündigt sie auf Nachfrage unserer Zeitung an. Nicht ganz so kurz vor knapp also wie 2015, als sie sich das dritte Mal ums Amt der Verwaltungschefin bewarb und erst in der Stichwahl den CDU-Kandidaten Stefan Holtkamp hinter sich lassen konnte.

Von Ulrike Deusch