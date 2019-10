„Ein Einkaufserlebnis schaffen“

Wenn Sie heute aufs Domkontor schauen, worüber freuen Sie sich am meisten?

Lammers (lacht): Das Beste ist tatsächlich, dass wir nach fünf Jahren noch da sind. Das hatte manch ein Skeptiker dem Domkontor gar nicht zugetraut. Es ist ja ein einmaliger Laden und seine Entwicklung nimmt gerade einen positiven Verlauf. Wir verzeichnen zurzeit sehr gute Besucherzahlen und gewinnen immer neue Aussteller dazu. Das freut uns sehr!

Was ist denn das Einmalige am Domkontor?

Vier: Zum Beispiel seine Vielfalt. Es gibt 45 Aussteller aus der Region, die ihre Produkte anbieten. Die Palette reicht von Handwerkserzeugnissen über Kunsthandwerk, Schmuck, Deko-Artikel und Accessoires bis zu liebevoll gepackten Geschenkkörben mit regionalen Köstlichkeiten. Individuelle Kundenwünsche und Sonderanfertigung werden, wenn möglich, erfüllt. Das macht uns aus!

Lammers: Und das von Billerbeckern für Billerbecker. Viele ehrenamtliche Hände lassen das Domkontor funktionieren. Ohne diesen Einsatz würde es nicht gehen.

Das Domkontor hatte auch schwere Zeiten.

Vier: Der Genossenschaftsladen war ein Wagnis, keiner wusste am Anfang, wohin die Reise geht. Ein großer Dank gilt den Gründungsmitgliedern, die viel Mut und persönlichen Einsatz gezeigt haben. Die hohen Fixkosten einerseits und die ungünstigen Bedingungen andererseits durch die große Baustelle in der Innenstadt, weitere Ladenleerstände und die Wasserschäden 2017/2018 haben zu einer finanziellen Talfahrt beigetragen, die im vergangenen Jahr eine Neuausrichtung erforderlich gemacht hat.

Welche Maßnahmen gehörten zu der Neuausrichtung?

Vier: Vor allem haben wir eine Grundgebühr für unsere Aussteller eingeführt - 60 Euro für jeden im Jahr, das hilft uns sehr, um zum Beispiel die Miete zu finanzieren. Wir haben das Sortiment und die Preise angepasst und eine Verpackungspauschale eingeführt, die die Kunden mit viel Verständnis zahlen.

Lammers: Und wir haben das Werbepartnermodell ins Leben gerufen. Unternehmen aus Billerbeck, deren Werbetafeln wir im Schaufenster präsentieren, unterstützen uns. Das nimmt uns eine große finanzielle Last von den Schultern. Seit Anfang 2019 sind wir auch Touristinformation und bieten Radwanderkarten Stadtpläne und Infomaterial an. Das wird sehr gut angenommen, gerade auch, weil das Domkontor sonntags geöffnet ist. Die Maßnahmen zahlen sich aus. Wir hatten 2018 ein positives Ergebnis in der Bilanz und in diesem Jahr ist mit einem kleinen Gewinn zu rechnen. Dennoch ist die „schwarze Null“ noch nicht auf Dauer gesichert. Es muss angestrebt werden, dass die geleistete Arbeit auch bezahlt werden kann, das heißt die Kassenkräfte alle Stunden auch bezahlt bekommen.

Wie muss sich das Domkontor für die Zukunft aufstellen?

Lammers: Wir möchten ein Einkaufserlebnis schaffen. Dafür haben wir schon viel getan. Die schönen Holzregale, von Stephan Vier gebaut, warme Farben, viel Sandstein, die Art, wie die Waren präsentiert werden – das soll Wohlfühlatmosphäre schaffen. Gerade weil wir Produkte unter dem Thema „Kunst und Genuss“ anbieten, gehört ein besonderes Ambiente dazu.

Vier: Ich finde, wir bräuchten in Billerbeck noch Nachahmer, die die Idee vom Einkauf als Erlebnis aufnehmen. Damit die Fußgängerzone noch lebendiger wird.

Was stellen Sie sich da konkret vor?

Vier: Irgendwas im Bistro-Bereich oder eine Jugendkneipe, vielleicht.

Lammers: Kaffee mit Büchern, zum Beispiel. Oder Antiquitäten und Wein – das würde auch gut als Ergänzung zu den jetzigen Angeboten in der Stadt passen.

Was wünschen Sie sich anlässlich des Geburtstags fürs Domkontor?

Lammers: Wir würden gern noch weitere Genossenschaftsanteile ausgeben. Damit könnten die Billerbecker ein Statement für ihre Stadt abgeben und was gegen Ladenleerstand in der Innenstadt tun.

Vier: Das Domkontor ist ein Ort, der nur davon leben kann, dass die Billerbecker ihn besuchen. Ich wünsche mir, dass das Domkontor ein attraktiver Anlaufpunkt in der Innenstadt bleibt und noch mehr Akzeptanz findet.