Kieselsteine Zeichen der Erinnerung

Billerbeck. Auch in diesem Jahr findet an Allerheiligen (1. 11., Freitag) zwischen 11 und 17 Uhr ein Trauerkulturtag statt, den die Hospizgruppe Billerbeck in der Friedhofshalle des alten Friedhofs gestaltet. Zum Thema Trauer und Tod gibt es eine Buchausstellung, die die Interessen von Kindern und Erwachsenen berücksichtigt, so die Ankündigung. Bestatter informieren sowohl zu Formen der Aufbahrung, als auch zu alten und neuen Formen der Bestattung.

Von Allgemeine Zeitung