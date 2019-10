Attraktive Gewinne und große Hilfe

Billerbeck (ude/pd). Ab morgen (Donnerstag) ist der überaus beliebte Adventskalender der Bürgerstiftung erhältlich. An sieben Vorverkaufsstellen ist der begehrte Begleiter durch die Vorweihnachtszeit für fünf Euro zu haben: in der Bücherschmiede Geßmann, im Bürgerbüro des Rathauses, in Billerbeck’s Bahnhof, in der Ludgeri-Apotheke, bei Getränke Ellinghaus und in den beiden Geldinstituten. „Zahlreiche Exemplare sind schon vorbestellt“, weiß Marianne Neuhaus von der Bürgerstiftung. Reservierungen waren bereits in der Ludgeri-Apotheke und der Bücherschmiede möglich und nur dort, wo sie vorgemerkt wurden, können die schon reservierten Kalender ab morgen abgeholt werden.

Von Allgemeine Zeitung