Garagenbrand gelöscht

Billerbeck (fs). Zu einem Garagenbrand in der Von-Twickel-Straße ist die Feuerwehr Billerbeck am Samstagmorgen um 7.21 Uhr mit vier Fahrzeugen ausgerückt. „Ein Raum im hinteren Bereich der Garage hat in voller Ausdehnung gebrannt“, berichtet Matthias Heuermann, stellvertretender Leiter der Feuerwehr. Schnell hatten die 24 Einsatzkräfte den Brand unter Kontrolle und verhinderten damit ein Übergreifen auf die Fahrzeuge im vorderen Bereich der Garage, die lediglich verraucht wurden. Nach anderthalb Stunden war der Brand gelöscht. Die Einsatzleitung hatte Marius Oster.

Von Florian Schütte