Eigentümer ist enttäuscht

Zur Ampel: Der Landesbetrieb ist gefragt, denn bei der Holthauser- und Münsterstraße handelt es sich um die Landstraße 581. Ja, räumt ein Sprecher ein, die Lichtzeichenanlage sei zwar auch im Hinblick auf eine geplante städtische Entwicklung – sprich Tier- und Gartenfachmarkt – an dieser Stelle errichtet worden – aber nicht nur. Auch abgesehen davon sei die Kreuzung nicht ungefährlich und vor allem für Verkehrsteilnehmer, die vom Sandweg kommen, unübersichtlich. Auch wenn die städtebauliche Entwicklung auf dem Sägewerk-Areal nicht abgeschlossen sei, gebe es keinen Grund, die Ampel abzubauen. Schließlich könne dort jederzeit etwas entstehen.

Kann man die Ampel nicht wenigstens nachts ausstellen? „Auch nachts sind Autos oder andere Verkehrsteilnehmer unterwegs“, so der Sprecher des Landesbetriebs. Außerdem sei die Technik so ausgerichtet, dass die Ampeln 24 Stunden durchlaufen.

Was mit dem Eckgrundstück am Sandweg/Holthauser Straße passieren wird ist offen. Eigentümer Leo Averbeck, der mit der Stadt bereits einen städtebaulichen Vertrag geschlossen hatte, ist sauer, dass ihm jemand zuvor gekommen ist und ein Markt, wie er ihn gern realisiert hätte, nun an anderer Stelle entsteht, sagt er gegenüber unserer Zeitung. Zugleich berichtet er aber, dass er bislang mit keinem der Anbieter aus der Branche zum Abschluss gekommen sei. Eine konkrete Alternative habe er noch nicht. Für aussichtsreich hält er Verhandlungen, die er mit dem Discounter Netto führe.

Da tritt allerdings Stadtplanerin Michaela Besecke ganz schnell auf die Bremse, denn Netto führt innenstadtrelevante Sortimente. Eine Ausnahme wäre möglich, wenn der Markt als Nahversorger betrachtet werden könnte – das aber sind schon K+K und Lidl. Einzelhandel mit nicht zentrumsrelevanten Sortimenten lasse das heutige Planungsrecht an dieser Stelle aber zu, ebenso Dienstleistung, auch Bürogebäude wären denkbar. Für eine städtebaulich sinnvolle und attraktive Idee könne auch der Bebauungsplan geändert werden, so Besecke.