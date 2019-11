Modehaus Lammerding schließt

„Mir fällt dieser Schritt sehr schwer, obwohl die Entscheidung lange gereift ist“, so Lammerding in einer Pressemitteilung. „Das Modehaus Lammerding ist mein Leben gewesen, schließlich bin ich seit meinem 18. Lebensjahr dabei, nachdem meine Eltern, nach einem schweren Autounfall, Unterstützung brauchten. Zunächst habe ich zusammen mit meinem Vater die Geschicke des Unternehmens gelenkt, bis ich dann 1987 zum alleinigen Inhaber wurde“, so Lammerding.

Altersgründe, eine fehlende Nachfolge, verändertes Kauf- und Kundenverhalten, sowie ein latentes aber immer stärker werdendes Innenstadtsterben hätten seine Entscheidung beeinflusst.

Schon seit langem sei er auf der Suche nach einer geeigneten Nachfolge sowohl für das Gewerbe wie auch für die vorhandene 400 Quadratmeter große Verkaufsfläche gewesen, nachdem fest stand, dass die eigenen Kinder beruflich einen anderen Weg gehen wollten. Ohne Erfolg.

„Mein Wunsch war es, solange wie irgendwie möglich dabei zu sein, damit die Innenstadt für die Billerbecker nicht noch mehr an Attraktivität verliert“, so Lammerding. Doch mit Beginn der Innenstadtsanierung habe die Frequenz trotz ansprechend renovierter Fußgängerzonen rapide abgenommen.

Auch das veränderte Kaufverhalten habe seine Entscheidung beeinflusst. Spätestens nach Wegfall der ehemaligen Saisonschlussverkäufe zweimal im Jahr, wurden vom Handel Preisschlachten und Rabattaktionen in der jeweils aktuellen Saison eingeführt, die den Kunden daran gewöhnt hätten, sich das ganze Jahr über mit Sale-Ware einzudecken. „Wir beobachten zunehmend, dass viele Kunden sofort auf die Sale-Flächen zusteuern, ohne sich für die neuen aktuellen Modethemen zu interessieren.“ Auch der zunehmende Onlinehandel erschwere die stationären Umsätze. „Ich betrachte diese Entwicklung mit großer Sorge und das nicht nur für kleinere Standorte wie Billerbeck“, sagt Lammerding. Die Renditen würden immer kleiner, doch schließlich müsse jeder Einzelhändler seine Ware, Mitarbeiter und eventuell auch noch Miete bezahlen. „Wäre das Geschäftshaus nicht Eigentum, hätte ich schon viel eher aufgehört.“

Lammerding setzt den Schlussstrich nicht ohne sich bei seiner Familie und seinem langjährigen Team zu bedanken. „Ohne den Rückhalt durch meine Familie und das Engagement meines hochmotivierten Teams hätte ich es nicht bis hierher geschafft“, sagt er und schließt in den Dank auch die Kunden ein, die ihm zum Teil über Jahrzehnte die Treue gehalten hätten.

Bis zum Jahresende stehen Lammerding und seine Mitarbeiterinnen noch mit dem vollen Umfang an Angebot, Beratung und Service zur Verfügung. „Auch wenn ich dem letzten Tag mit viel Wehmut entgegen sehe, so freue ich mich aber auch auf diesen neuen privaten Lebensabschnitt“, schaut Linus Lammerding nach vorn.

Wie es mit der Immobilie in der Lange Straße weitergehen wird, ist noch offen.