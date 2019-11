Historische Decke nicht erhaltenswert

Die Decke, wie auch sämtliche Zwischenböden, sind ausgebaut worden. „Sieben Tonnen sind dabei zusammengekommen“, so Erfmann. Früher seien Asche oder ausgeglimmter Sand in Decken eingebaut worden. Nach 100 Jahren habe sich viel Dreck angesammelt. „Das ist hier eine enorme Staubbelastung“, so Architekt Gereon Rasche, der mit der Sanierung des Ratssaales beauftragt wurde. Neue Decken sind bereits eingebaut, sogar statische Vorkehrungen für künftige Ausbauvorhaben des Dachbodens vorgenommen worden.

Bis zur Dezember-Ratssitzung, wie zuerst angepeilt, wird der Ratssaal laut Stadtverwaltung nicht fertig sein. Die historische Decke mit Gutachten habe zu einer Zeitverzögerung geführt. Denn bis die Entscheidung des Amtes für Denkmalpflege gefallen war, lagen die Sanierungsarbeiten auf Eis. Bislang wird mit den politischen Sitzungen in andere Räumlichkeiten ausgewichen. Die erste Ratssitzung in 2020, Ende Februar, könnte voraussichtlich wieder im Ratssaal stattfinden. Überraschungen gebe es von Tag zu Tag. Wie beispielsweise ein Stahlträger, der im Bereich der Decke entdeckt wurde. „Dann sind adhoc-Entscheidungen gefragt“, so Rasche. Planungen müssten geändert werden.

Die komplette Sanierungsmaßnahme befindet sich noch im Kostenrahmen, so Erfmann. 180 000 Euro hat die Stadt dafür eingeplant. Und es gibt noch allerhand zu tun. In die Decke eingebaut wird jede Menge Technik: ein Lautsprecher für eine bessere Verständlichkeit in der Diskussion. Die Sprachaufnahme soll über ein Deckenmikrofon erfolgen. Dazu gibt es noch ein Stuckprofil mit indirekter Beleuchtung, einen Beamer, eine Induktionsschleife, um Hörbehinderten eine problemlose Verfolgung und Beteiligung an den Sitzungen und Veranstaltungen zu ermöglichen, eine neue Abluftanlage, neue Heizkörper sowie ein neuer Anstrich. Außerdem wird der Parkettboden aufgearbeitet. Für den Raum gibt es auch eine neue Möblierung.