Karnevalisten feiern am Hochzeitsdatum

Jana Dietze kommt aus Coesfeld, Christian Kosters aus Darfeld. „Und der Karnevalsumzug ist in Billerbeck. Das ist interkommunale Zusammenarbeit“, sagt Bürgermeisterin Marion Dirks, die das Prinzenpaar begrüßte. Der Großvater des 15-Jährigen war Mitarbeiter bei der Billerbecker Stadtverwaltung. „Er wäre stolz gewesen“, so die Bürgermeisterin.

Die beiden Majestäten freuen sich schon auf die Karnevalszeit und vor allem natürlich auf den großen Altweiber-Karnevalsumzug, der am 20. Februar in der Domstadt stattfindet. „20.2.2020 – ein Hochzeitsdatum. Aber an diesem Tag kann nicht geheiratet werden“, sagt die Bürgermeisterin. Schließlich herrscht an diesem Tag Ausnahmezustand. Tausende von Jecken sind dann in Billerbeck unterwegs. Das Motto des Karnevalumzuges wird „Klima – Was für ein Klima“ lauten, wie die Interessensgemeinschaft „Karneval“, die den närrischen Lindwurm veranstaltet, mitteilt. Anmeldungen werden zum Weihnachtsmarkt hin möglich sein.

Auch wenn es noch ein bisschen dauert, bis der Karnevalsumzug in der Innenstadt stattfindet, so ist das Prinzenpaar aber schon ein bisschen aufgeregt. „Wir hoffen, dass alles gut verläuft. Wir möchten einfach Spaß haben. Und wir hoffen, dass die Jecken alle gut feiern werden“, sagt Christian Kosters. Die beiden haben in den vergangenen Jahren schon mit ihrer Klasse Fußgruppen beim Karnevalsumzug gestellt. „Ein Freund hat mich vorgeschlagen, Karnevalsprinz zu werden“, erzählt der Darfelder. Und er hat „Ja“ gesagt.