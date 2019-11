Billerbeck. Zu einem Auffahrunfall mit drei Autos ist es am Dienstag um 17.23 Uhr auf der Beerlager Straße gekommen. Wie die Polizei mitteilte, standen zwei Autos an einer Ampel als ein drittes Fahrzeug auffuhr. In einem der beiden vorderen Autos saßen zwei kleine Kinder der Geburtsjahre 2018 und 2019. Sie wurden, so die Polizei, zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht.

Von Allgemeine Zeitung