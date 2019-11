Geld für Klima und Wirtschaftswege

Im Haushaltskonzept berücksichtigt sind Mittel für die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts, das vom Haupt- und Finanzausschuss in der jüngsten Sitzung einstimmig auf den Weg gebracht worden ist.

Dazu gehören die Personalkosten für einen Klimamanager, der zunächst auf zwei Jahre befristet eingestellt werden soll und vom Land größtenteils gefördert wird. Thomas Walbaum (SPD) wollte wissen, wie es danach weitergeht. „Das Klima ist ja in zwei Jahren nicht gerettet.“ Laut Verwaltung sei in diesem Schritt zunächst einmal entscheidend, Projekte anzustoßen. Dazu wurde aus den Reihen der CDU angeregt, mit Nachbarkommunen zu kooperieren und das sogenannte Ökoprofit-Konzept zu berücksichtigen. Auf den Weg gebracht worden ist das Klimaschutzkonzept auf Antrag der Grünen. Von denen wollte Maggie Rawe wissen, ob das Mobilitätskonzept durch Mitfahrerbänke wie in Rosendahl abgerundet werden sollte. Hubertus Messing (Verwaltung) meinte, dass sich solche Bänke für Billerbeck nicht anbieten. „Wir müssen digitale Lösungen finden, um vom Individualverkehr weg zu kommen“, sagte er. Dabei spiele „die letzte Meile“ eine große Rolle, für die Angebote für den Weg zwischen Bahnhof und Arbeitsstätte gemacht werden müssten. Dabei könne die Vernetzung mit dem Bürger- und Schulbussystem eine große Rolle spielen.

Bevor der Rat den Haushaltsbeschluss fasst, soll das Finanzkonzept noch einmal am Dienstag (26. 11.) zur Vorberatung in den Haupt- und Finanzausschuss kommen. Dabei wird auch die aufwändige Sanierung des Wirtschaftswegenetzes mit einem entsprechenden Förderprojekt des Landes ein wichtiges Thema sein. Der Bezirksausschuss soll sich damit in einer Sondersitzung am Mittwoch (27. 11.) befassen.