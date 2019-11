„Unser Konzept bewährt sich“

Die Anne-Frank-Gesamtschule informiert am kommenden Montag (25. 11.) um 20 Uhr im Forum in Havixbeck über ihr pädagogisches Konzept und die individuelle Begleitung. Die Förderung Leistungsschwächerer steht ebenso im Fokus wie das Fordern von Kindern mit besonderer Begabung, heißt es in einer Pressemitteilung der Schule. „Wir sind eine Gesamtschule“, sagt Schulleiter Dr. Torsten Habbel. „Unsere Arbeit lebt von individuellen Stärken und Schwächen der Kinder, die einander in vielen Gemeinschaftsprojekten ergänzen und unterstützen. Nicht selten wachsen unsere Schüler dabei über sich hinaus.“ Zum kommenden Schuljahr kann die Gesamtschule mit den beiden Standorten in Havixbeck und Billerbeck erneut knapp 180 Schüler aus der Baumberge-Region aufnehmen. Schulleiter Dr. Torsten Habbel ist zufrieden mit der Arbeit am zweiten Standort in Billerbeck. „Die ersten logistischen Hürden sind genommen, das Kollegium hat sich gut auf das Unterrichten an zwei Standorten eingestellt.“ Besonders freut sich Habbel über die moderne Ausstattung am neuen Standort. Beamer, Computer und Dokumentenkameras, die derzeit in Havixbeck eingerichtet würden, seien dort schon Standard. Die neuen Physikräume werden in Billerbeck in Kooperation mit der Physikdidaktik der Uni Münster eingerichtet – nur eine von vielen Kooperationsprojekten mit der Hochschule, wie die AFG mitteilt.

In der Infoveranstaltung verdeutlicht die Schulleitung an beispielhaften Schülerlaufbahnen, wie unterschiedlich eine Schulkarriere an der AFG aussehen kann, die handwerklich interessierte Schüler ebenso fördert, wie Kinder mit Gymnasialempfehlung. Um möglichst jedem Kind gerecht zu werden, wird die Stundenzahl in Hauptfächern bei besonderem Bedarf erhöht, mit Förderkursen und Neigungsfächern kommt die Schule individuellen Bedürfnissen entgegen. „Wir verfügen über geeignete Diagnoseinstrumente, um eine möglichst passgenaue Förderung zu erreichen“, erläutert Schulleiter Habbel und ergänzt: „Individuelle Förderung ist ständiges Thema unter uns Lehrerinnen und Lehrern. Wir haben die gesamte Schülerpersönlichkeit vor Augen und versuchen, sie in ihrer Entwicklung zu begleiten und zu stützen.“ Stolz ergänzt der Schulleiter: „Unser Konzept bewährt sich. Auch in diesem Jahr wurde der jahrelange Trend bei zentralen Prüfungen bestätigt: Im landesweiten Vergleich befinden sich unsere Schüler sowohl in der 10. Klasse als auch beim Abitur im obersten Drittel.“ Als Beleg wird die Schulleitung die landesweiten Ergebnisse öffentlich zugänglich machen.

Begrüßt werden die interessierten Eltern auch von den Schülersprechern Svenja und Mergim sowie von der Vorsitzenden der Schulpflegschaft, Jens Thewes. Einen ganz persönlichen Einblick bietet der Abend durch ein Statement von Rita Drewer. Als Mutter mit langjähriger AFG-Erfahrung erzählt sie, warum sie ihre Kinder an der AFG angemeldet hat und welche Erfahrungen sie an der Gesamtschule gesammelt haben.