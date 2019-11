Ehrung für starken Einsatz in der Nachwuchs-Arbeit

Jürgen Janowski ist seit Kindheitstagen im Verein aktiv. Mit 17 Jahren hat er den Übungsleiter-Schein gemacht und sich in der Leichtathletik-Abteilung als Trainer engagiert. Anfang der 90er Jahre hat er die Organisation für das Deutsche Sportabzeichen in Billerbeck übernommen und ist seither als Stützpunktleiter aktiv. 1995 wurde er als Abteilungsleiter „Leichtathletik – Breitensport – Turnen“ gewählt, 2012 wechselte er in den geschäftsführenden Vorstand. Diese Tätigkeit hat er bis zu diesem Jahr ausgeübt. Dabei lag es ihm immer am Herzen, den Nachwuchs zu fördern und ehrenamtliche Helfer und Übungsleiter für die verschiedenen Gruppen zu finden. „Es war eine gute Entscheidung, den ehrenamtlichen Weg einzuschlagen. Das hat mir persönlich viel gebracht und man kann etwas bewirken. Das Vereinsleben ist schön und das ganze Miteinander macht viel Spaß“, erzählte der 51-jährige Billerbecker. Über die Auszeichnung mit dem Spoju-Award freut er sich natürlich sehr: „Auch wenn ich sagen muss, dass ich Ehrungen lieber selbst vornehme“, gibt Jürgen Janowski mit einem Augenzwinkern zu.