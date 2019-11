Eine sehr emotionale Geschichte, mit der die Freilichtbühne in der neu renovierten Aula der Geschwister-Eichenwald-Schule in mehrerlei Hinsicht Neuland betritt. Nicht nur ist es eine Uraufführung – Regisseurin Steffi Bäumer-Enzen hat das 2015 erschienene gleichnamige Buch von Alexandra Helmig entdeckt und die Bühnenfassung geschrieben – es ist auch eine Thematik, die im klassischen Kindertheater eher ungewöhnlich ist und es wird zum ersten Mal in Billerbeck einen Zirkus auf der Bühne geben.

Zum Inhalt: Lua ist ein Papakind und als ihr Vater stirbt, sie fühlt sich sehr allein. Eines Tages findet sie eine Murmel. Sie glaubt fest, dass ihr Papa die Zaubermurmel für sie vom Himmel geworfen hat. Die Murmel führt sie in einen Zirkus, dessen Artisten immer mehr ihre Fähigkeiten verlieren, seit der Magier Mo seine Zauberkräfte verloren hat. Ob Lua sich selbst, dem Magier und ihren neuen Freunden helfen kann?

„Natürlich gibt es traurige Momente in dem Stück, aber das Publikum wird immer wieder durch viele lustige Marotten des verrückten Zirkusvolkes da raus geholt“, erklärt Bäumer-Enzen. Für die Darsteller geht langsam eine sehr aufwendige Probenzeit zu Ende, denn neben den normalen szenischen Proben gilt es für Jonglage- oder Akrobatik-Nummern zahlreiche körperliche Herausforderungen zu meistern. Dafür haben die Akteure mit viel Spaß an der Sache unermüdlich geübt. „Ich finde es eine tolle Idee, eine Zirkuswelt auf die Bühne zu bringen“, freut sich Steffen Hertz, der den Zauberer Mo verkörpert. „Wir zeigen in diesem Stück eine Traumwelt, die sehr ans Herz geht. So viele berührende Szenen,

die das Leben mit seinen Höhen und Tiefen zeigen, habe ich bisher noch nicht gespielt“, drückt er seine Begeisterung für diese Inszenierung aus und vermutet, dass bei dem ein oder anderen Gänsehaut-Moment auch mal Taschentücher gebraucht werden.

Klar, dass bei dieser Thematik die Stimmungen immer wieder brechen. Das ist besonders für Letizia eine große Herausforderung „So eine facettenreiche Rolle von total traurig bis ganz witzig hatte ich noch nie“, erklärt sie und ergänzt, „wir sind ein tolles Team und Steffi ist eine sehr gute Regisseurin“. Bei der Premiere am 7. Dezember (Samstag) um 15.30 Uhr können große und kleine Zuschauer mit allen Akteuren bei der abschließenden großen Zirkusgala mitfiebern, ob der Zauberer Mo seine Kräfte wiedergefunden hat.