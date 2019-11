Kartenvorverkauf für Fidelio-Stück startet

Billerbeck. Die Bühne ist aufgebaut, die Proben laufen auf Hochtouren. Und: Der Kartenvorverkauf für die Aufführungen des plattdeutschen Stückes „Alls nao de Norm“, das von der Theatergesellschaft Fidelio präsentiert wird, beginnt am Montag (2. 12.). Erhältlich sind die Karten in der Sparkasse Westmünsterland. Die Aufführungen sind an folgenden Terminen: 4. Januar um 17 Uhr, 5. Januar um 15.30 Uhr, 11. Januar um 20 Uhr, 12. Januar um 15.30 Uhr, 18. Januar um 17 Uhr sowie 19. Januar um 15.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt sieben Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder. Foto: Fidelio

