Leuchtender Riese auf der Domplatte

Billerbeck. Er zieht die Blicke auf sich. Immer wieder bleiben Passanten stehen. „Am Mast wird noch der Schriftzug ‘Billerbeck’ montiert. Wir haben schon einige gesehen, die sich dort mit dem Adventskranz fotografiert haben. Dann weiß man auf den Fotos, das er in Billerbeck steht“, sagt Bürgermeisterin Marion Dirks. Einen Durchmesser von 5,50 Meter hat der Riesen-Adventskranz, den die Bauhof-Mitarbeiter Josef Berghaus, Matthias Wermelt und Thomas Averbeck auf der Domplatte errichtet haben. Die katholische Kirchengemeinde hat dies genehmigt. Befestigt ist er an einem Mast. „Nicht zu hoch, damit er stabil ist und auch Kinder ihn besser sehen können“, so Marion Dirks. Der Kranz dreht sich dadurch leicht im Wind. Dekoriert ist er mit knallroten großen Kugeln, Sternen und Schleifen. Vier große rote Kerzen thronen auf dem Kranz.

Von Stephanie Sieme