Plötzlich füllt ein heller Ton den mit vielen Plakaten beklebten Raum. Sofort kommen die Kinder in einem Kreis mit ihren Lehrern zusammen. „Was habt ihr euch heute vorgenommen?“, fragt Annette Bohmert, Schulleiterin und Lehrerin der Gecko-Klasse in der Montessori-Schule. „Ich mache meine Mathe-Hausaufgaben“, sagt das erste Kind und geht zu seinem Platz. „Ich überarbeite meine Geschichte“, erklärt das nächste Kind. Nach fünf Minuten ist der Kreis aufgelöst, und alle Schüler sitzen ruhig an ihren Aufgaben.

„In unserem Fach Freiarbeit können die Kinder selbst ihre Aufgaben und damit ihren Lernfortschritt auswählen“, erklärt Annette Bohmert. „Das Lernen wird oft mit Kreativität und den individuellen Interessen der Schüler verbunden.“

95 Schüler werden in vier Klassen in der Montessori-Schule unterrichtet. Dabei sind Schüler jedes Grundschulalters in einer Klasse vermischt. „Die Kinder lernen frühzeitig, sich sozialen Strukturen anzupassen“, sagt Annette Bohmert. „Dazu haben wir vier Schüler mit Förderbedarf in jeder Klasse“, ergänzt sie. „Das spielt für die Kinder absolut keine Rolle.“ Unterrichtet werden die Schüler einer Klasse von zwei Lehrern sowie einer pädagogische Fachkraft und einem Integrationshelfer.

Leider sei es immer noch so, dass mit einer Montessori-Schule viele Vorurteile verbunden würden. „Wir haben eine ganz bunte Mischung aus Kindern und sehen diese Vielfalt als Gewinn“, teilt Annette Bohmert mit, „Wir freuen uns über jeden, der uns besucht, um sich ein eigenes Bild zu machen.“ Natürlich gebe es auch einen vorgegebenen Lehrplan mit Fächern wie Deutsch, Englisch oder Mathematik. Es solle nicht der Eindruck einer Kuschelpädagogik entstehen. „Die Schüler sollen ihre eigenen Stärken und Schwächen kennenlernen. Grundlage ist der typische Fachunterricht“, sagt Annette Bohmert. „Durch individuelles Lernen können die Schüler ihren Lernfortschritt selbst in der Freiarbeit vorantreiben.“

Im Gegensatz zu staatlichen Schulen werden in einer Montessori-Schule keine Noten vergeben. „Bei uns gibt es die Lernzielkontrollen, die als Abfrage von Wissen, aber auch als Präsentation eines Plakats durchgeführt werden“, informiert die Schulleiterin. „Unsere Rückmeldung ist konkreter als nur eine Note.“ Den Kindern und Eltern werde durch ein Gespräch der Lernfortschritt bewusst gemacht. Um den Lernprozess zu unterstützen, entwerfen die Lehrer zu Beginn des Schuljahres ein Lernheft. „Dieses orientiert sich an den vorgegebenen Lehrplänen, natürlich müssen die Kinder auf die weiterführende Schule selbstständig vorbereitet werden“, so Annette Bohmert. Dazu ist die Montessori-Schule eine gebundene Ganztagsschule. „Alle Schüler bleiben bis 15 Uhr, wir haben einen anderen Zeitrhythmus als andere Schulen“, erklärt sie. So können die Schüler in der interen Mensa gemeinsam frisch essen und Pausen sowie Unterricht intensiv nutzen.