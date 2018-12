Nachbarn als Lebensretter

Coesfeld. Großes Glück hatten zwei junge Männer am Sonntag früh um 4.24 Uhr in der Meinerstraße. Weil Nachbarn durch einen Rauchmelder geweckt worden waren, alarmierten sie Polizei und Feuerwehr. Bei Eintreffen der Polizei piepste der Rauchmelder aus der Wohnung fast ohrenbetäubend. Die Feuerwehr öffnete die völlig verqualmte Wohnung und fand die beiden jungen Männer schlafend und im Backofen eine verkohlte Masse vor. Beide Männer mussten mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus eingeliefert werden, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Von Allgemeine Zeitung