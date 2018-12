Aus Zerstörtem etwas Neues wachsen lassen

Fast wie Ostereier verstecken sich die vorgebohrten Löcher zwischen den ausgetrockneten Farnen im Boden. Rotbuchensteckling hinein, Erdboden drum herum, und dann kommt ein Erwachsener. Er tritt den jungen Baum fest. „Hier ist noch ein Loch“, schallt es. In einigen Jahren wird sich dort eine mächtige Roteiche in den Himmel strecken. Ein Bund Esskastanien geschultert, schreitet Christoph Homann über die Fläche: „Die Bäume kommen in Dreierreihe hier an den Rand.“

Seit Samstagmorgen 9 Uhr pflanzen viele Hände rund 3200 Stecklinge. Gut dreieinhalb Stunden später blicken alle auf das Erschaffene. Die Grundlage für einen Mischwald aus fünf verschiedenen Baumarten ist gesetzt. 40 Cent pro gepflanztem Baum hat der Förster Jochen Bömer zugesagt. Eine schöne Finanzspritze für die Coesfelder Waldjugend. Damit wird im nächsten Jahr die eine oder andere Veranstaltung oder Investition möglich.

Henrik Teichen begeistert sich für den schnellen Einsatz: „Damit haben wir Vielfalt geschaffen!“ Besonders stolz ist er auf die Spende von Wildgehölzen. Sie bieten in einigen Jahren zwischen dem Weg und der neuen Waldfläche Nistmöglichkeiten für viele Vogelarten.