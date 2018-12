Adventsmarkt im Puderzucker-Regen

Dabei findet der Markt insgesamt zum 15. Mal statt, wie Organisatorin Prinzessin Sophia zu Salm-Salm erklärt. „Und dann haben wir auch noch so schönes Wetter. Als ich heute aus dem Fenster geschaut habe, dachte ich, dass es besser nicht sein könnte.“ Wie eine feine Schicht aus Puderzucker hatte sich in der Nacht zu Sonntag der erste Schnee des Jahres über die Loburg gelegt. „Da kommen unsere Stände richtig schön zur Geltung.“ Rund 20 Aussteller sind gekommen, um ihre Waren an die Besucher des Loburger Vielerlei zu bringen. Alles reines Kunsthandwerk, alles selbst gemacht. So wie auch bei Keramikerin Petra Schulten Großehagenbrock aus Billerbeck. „Ich habe über zwei Bekannte den Kontakt hergestellt und bin zum ersten Mal dabei. Die Stimmung ist hier wahnsinnig heimelig. Bis jetzt läuft es gut“, sagt sie mit einem Augenzwinkern.

Heimelig findet den Markt auch Anne Stegemann, die ihren Mann Ludwig zwischendurch am Kupferkessel besucht. „Es ist so gemütlich. Kein Kommerz. Man trifft viele Leute und auch die Aussteller kommen aus der Region. Ich bin jedes Jahr hier, mittlerweile gehört es einfach dazu.“

Neben Schnee und dem Duft von gebrannten Mandeln sorgt die Bläserbande, der Nachwuchs der Jugendblaskapelle, für die passende Stimmung. Rund 13 Weihnachtslieder hätten sie im Repertoire, erklärt Leiter Klaus Teske. „Geübt haben wir ein Vierteljahr, jetzt hatten wir schon mehrere Auftritte.“ Von Nervosität bei den jungen Musikern also keine Spur.

Für Prinzessin Salm, die selbst an dem Tag Wildwurst verkauft, eine perfekte Kombination: „Es herrscht einfach eine unglaublich entspannte Atmosphäre.“ Mit Ende des Marktes beginnen schon die Vorbereitungen für nächstes Jahr.“ Spätestens im Sommer hat sie alle Aussteller komplett. Aber von Sommer ist am Sonntag noch nichts zu spüren. Der nächste Puderzucker-Regen fällt vom Himmel.