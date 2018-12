Einbruch in Gesundheitszentrum

Coesfeld. Besuch ungebetener Gäste hatte das Gesundheitszentrum am Lambertiplatz am Wochenende. In der Zeit von Samstag, 16 Uhr, bis Sonntag, 16.25 Uhr, zerstörten bislang unbekannte Täter zunächst den Schließzylinder einer Eingangstür des Ärztehauses am Marktplatz. Im Inneren zerstörten sie einen weiteren Profilzylinder und gelangten so in die Räumlichkeiten einer Arztpraxis. Ob sie etwas mitgehen ließen, ist noch unklar. Eventuelle Zeugen bittet die Polizei, sich unter Tel. 02541 / 140 zu melden.

Von Allgemeine Zeitung