Mit Sharon Kam auf Klangreise

Aaron Copland, Freund und Mentor Bernsteins, komponierte 1947 im Auftrag von Benny Goodman sein „Konzert für Klarinette und Streichorchester mit Harfe und Klavier“. Auch er hat, wie Gershwin, jüdische Wurzeln, seine Eltern wanderten aus Litauen in die Staaten aus. Als 20-Jähriger kehrte er für vier Jahre nach Europa zurück und studierte in Paris. Sein zweisätziges Klarinettenkonzert mit einer Solokadenz ist ein Meisterstück an sinfonischem Jazz.

Als Solistin stand mit Sharon Kam eine der weltweit gefragtesten Klarinettistinnen auf der Bühne des Konzert Theaters. Nach ihrem Musikstudium in New York konzertierte die gebürtige Israelin unter anderem mit dem London Symphony Orchestra, sie gewann zahlreiche Musikpreise und lebt inzwischen mit ihrer Familie in Hannover.

Schon 1940 komponierte Artie Shaw sein „Konzert für Klarinette und Orchester“. Shaw, Sohn ostjüdischer Einwanderer, spielte an der Highschool Klarinette und Altsaxophon, bevor er kurz vor dem Zweiten Weltkrieg zur Ikone der Swing-Ära wurde. In seinem lyrischen warmen Spiel waren immer seine kammermusikalischen Vorbilder Debussy und Strawinsky erkennbar.

Vom Jubilar Leonard Bernstein gab es die Orchestersuite „Three Dance Episodes“, die der 25-Jährige 1944 aus drei Tanzepisoden seines erfolgreichen Musicals „On the Town“ um den Landurlaub von drei Matrosen zusammengestellt hatte. Mit ein wenig Fantasie konnte man Gene Kelly aus der Verfilmung fast tanzen sehen. Interessant, auch Bernstein entstammt einer jüdischen Einwandererfamilie aus der heutigen Ukraine. Den krönenden Abschluss bildete Duke Ellingtons „Harlem“ aus dem Jahr 1950. Die Suite des kongenialen Pianisten und Jazz-Neuerers nahm die Zuhörer auf eine Tour mit typischen Klangbildern aus dem New Yorker Stadtteil.

Das Publikum im ausverkauften Haus war begeistert und erklatschte sich zwei Zugaben. Der schottische Dirigent nahm es mit Humor: „Sie sind so lieb, aber wir haben keine zweite Zugabe, also die erste noch einmal – ganz kostenlos.“