Doch noch ein markantes Gesicht

Coesfeld. „Würfel.“ „Austauschbar.“ „Nichtssagend.“ Als „beliebig“ sind die bisherigen Neubaupläne für den Coesfelder Bahnhof in den vergangenen Wochen oftmals kritisiert worden. „Ich konnte das durchaus nachvollziehen. Das war berechtigt“, räumte der Coesfelder Architekt Johannes Evers gestern ein, dass die Diskussion auch bei ihm nochmal einen Prozess des Nachdenkens in Gang gebracht hat, wie dieser Ort unverwechselbar gemacht werden kann, wie er ein wirklich markantes Gesicht bekommt. Zwar kein historisches, weil ein Erhalt der alten Bausubstanz nach wie vor als nicht wirtschaftlich angesehen wird, aber eines, das neu Identität stiften kann. Und deshalb hat er nun nachgelegt und gestern – in Abstimmung mit dem Investor und der Stadt – neue Pläne vorgelegt: mit Schräg- statt Flachdächern und vor allem mit einem viel großzügigeren und einladenderen Entree für die klassischen Bahnhofsfunktionen.

Von Detlef Scherle