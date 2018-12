Stadt soll Mittelteil mit Türmchen kaufen

Coesfeld (ds). Pro Coesfeld möchte den historischen Mittelteil des alten Bahnhofs mit dem Türmchen erhalten. Sollte der Investor diesen aus finanziellen Gründen in seine Planungen nicht integrieren können, soll die Stadt das Gebäude für zwei Millionen Euro kaufen und sanieren. Darin untergebracht werden sollen das DB-Reisezentrum, ein Warteraum, barrierefreie öffentliche Toiletten, ein Raum für ein Bahnhofs-Patenprojekt, eine Fahrradwerkstatt und -verleihstation. So steht es in einem Antrag an den Stadtrat, den die Fraktion der Wählergemeinschaft gestern für die Ratssitzung am Mittwoch eingereicht hat.

Von Detlef Scherle