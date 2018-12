Mit Hingabe und Leidenschaft

Coesfeld. Wer nicht schon spätestens zur Pause den dringenden Wunsch verspürte, die Lichter am eigenen Weihnachtsbaum anzuschalten, Geschenke auszupacken und Weihnachtskekse zu essen, der muss wohl Zimtsterne in den Ohren gehabt haben. Denn was die Ensembles und Orchester der Musikschule bei ihrem Weihnachtskonzert im Konzert Theater gezeigt haben, heizte nicht nur die Stimmung im Saal, sondern auch die allgemeine Weihnachtsstimmung ordentlich an.

Von Jessica Demmer