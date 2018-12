In den Sommerferien schnuppern

Neben den bekannten Angeboten Tenniscamp in der dritten Ferienwoche und DJK-Fußballschule in der sechsten Ferienwoche finden in der dritten und vierten Ferienwoche die beliebten DJK-Ferienlager statt. Im nächsten Jahr wird die Zeltstadt in Oythen in der Nähe vom Bremen aufgeschlagen. Im nächsten Jahr ist es möglich, ab sofort das Zeltlager für eine oder zwei Wochen zu buchen. Auch das DJK-Tenniscamp und die -Fußballschule können schon jetzt online gebucht werden

Für die übrigen Ferienwochen, Woche 1, 2 und Woche 5, hat sich der Verein etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Jede Ferienwoche ist bestückt mit täglich wechselnden Angeboten. Ziel ist es, den Kindern möglichst viele Schnupperangebote vorzustellen, die sie sonst gar nicht oder nur erschwert ausprobieren können.

Für die Jüngsten von sechs bis elf Jahren werden zum Beispiel Trampolinspringen, Kampfsportschnuppern, Hockey oder Frisbee-Golf angeboten. Zudem sorgen ein Tag im Wald, ein Theater-Workshop auf der Freilichtbühne Coesfeld, eine Stadtrallye, eine Stelzenwerkstatt oder eine Wasserolympiade für sehr viel Abwechslung.

Die älteren Kinder von zwölf bis 17 Jahren werden beim Bogenschießen, Kanufahren oder Backen in einer Großbäckerei gefordert. Ein Tag auf dem Golfplatz in Stevede oder auf der Bowlingbahn sowie das Schnuppern in den e-Sport oder ein Video-Workshop sind Auszüge aus dem reichhaltigen Ferienprogramm der Älteren.

Um das soziale Verhalten zu fördern, gibt es Gemeinschaftsangebote wie einen Besuch im Kettlerhof oder einen Tag im Stadion, an dem die Teilnehmer unter anderem das Deutsche Sportabzeichen ablegen können. Für noch mehr Abwechslung sorgen dann die Oma- und Opa-Angebote. Großeltern sollen ihre Enkel begleiten.

Start für diese wechselnden Angebote ist täglich um 9 und 16 Uhr. Die wechselnden Ferienfreizeiten kosten für DJK-Mitglieder 99 Euro und für alle weiteren Interessenten 109 Euro. Alle Kinder erhalten eine namentlich gekennzeichnete Trinkflasche für Kaltgetränke, die ganztägig zur Verfügung stehen. Zu Mittag gibt es ein Hauptgericht mit Nachspeise. Zudem steht ganztägig ein Obstkorb zur Verfügung. Die Teilnehmerzahl pro Altersgruppe und Woche ist auf 15 Kinder/Jugendliche beschränkt.

7 Anmeldung für das DJK-Ferienprogramm auf der Homepage unter www.djk-coesfeld.de. Die Broschüre der Ferienfreizeit gibt es unter anderem in der DJK-Geschäftsstelle, im Gesundheitszentrum mobile oder in vielen Auslageorten in der Innenstadt. Weitere Info erteilt die DJK-Geschäftsstelle, Tel. 02541 / 8873333.