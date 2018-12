Panne der Verwaltung – Pleite für Pro Coesfeld

Im öffentlichen Teil ging es um das gemeindliche Einvernehmen mit den Neubauplänen der H+T Konzeptbau aus Vreden, die – wie berichtet – dafür den alten Bahnhof von der Bahn-Entwicklungsgesellschaft erwerben und abreißen will. Das wurde vom Stadtrat mit großer Mehrheit – gegen die Stimmen von Pro Coesfeld – „in Aussicht gestellt“. Dass der Gestaltungsbeirat die Planung begleitet, ist eine Auflage, die der Investor in Kauf nehmen muss, um am Ende die Genehmigung zu bekommen.

Stadtbaurat Thomas Backes machte deutlich, dass die alte Bausubstanz aus seiner Sicht „nicht erhaltenswert“ ist. Vieles, was heute da sei, habe mit dem ursprünglichen Gebäude aus dem Jahr 1910 nichts mehr zu tun. Durch An- und Umbauten ist es nach dem Krieg stark verändert worden. Er sprach sich für den Neubau aus, der nun nach Überarbeitung der Pläne auch den Anforderungen der Wettbewerbsausschreibung gerecht werde. Das sah Hermann-Josef Peters (Pro Coesfeld) ganz anders: „Für unsere Fraktion hat das keine Signifikanz.“ Mit dem Abriss des Bahnhofs, der nun durchgeboxt werde, gehe ein Stück Coesfelder Identität verloren, klagte er. „Das, was wir da sehen, ist für mich keine Baukultur“, kritisierte der Architekt den Entwurf seines Kollegen Johannes Evers. Dass ein Erhalt der alten Bausubstanz nicht wirtschaftlich sein soll, wollte er auch nicht akzeptieren: „Ich habe noch keine Wirtschaftlichkeitsberechnung gesehen, dass das so ist.“ Er wolle sich auch ein Schreiben an den Bahnvorstand und den Bundesrechnungshof in dieser Sache vorbehalten.

Ganz anders die Bewertung der anderen Fraktionen und der Verwaltung: Die angedachten Schreiben seien „zumindest demokratietheoretisch fragwürdig“, so Bürgermeister Heinz Öhmann. Backes hob hervor, dass man keine Berechnungen benötige, um zu erkennen, dass die Bausubstanz – insbesondere das komplette Dachtragewerk – marode sei: „Das ist Unfug, schlichtweg Unfug“, kommentierte er die Vorwürfe von Peters. Gerrit Tranel freute sich für die CDU, „dass es nun endlich voran geht mit dem Bahnhof“. Für Wolfgang Kraska (FDP) ist der alte Bahnhof „nicht stadtbildprägend und nicht erhaltenswert“. Nach einem dreijährigen Prozess, ergänzte Thomas Stallmeyer (SPD), könne auch von „Durchpeitschen“ nicht die Rede sein. „Der Entwurf entspricht den Vorgaben“, konstatierte er. „Mit dem ersten Entwurf hatten wir auch unsere Probleme“, meinte Dieter Goerke (AfC/Familie) – aber der neue sei überzeugend: „Lasst uns anpacken, dass es vorwärts geht!“ Die Grünen hatten vor Jahren schon einen Antrag auf Ankauf des Bahnhofs gestellt. „Aber der Zug ist dafür jetzt im wahrsten Sinne des Wortes abgefahren“, betonte Ludger Kämmerling. Der neue Entwurf gehe „in die richtige Richtung“ – aber „da muss noch was kommen“, erhofft er sich vom Gestaltungsbeirat noch Verbesserungen.