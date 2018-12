Pointen im Sekundentakt

Kein Wunder, ist das kongeniale Trio doch ein „wunderbares Mittel gegen Depression und Trauer“, bringt es Martin Althoff, der im Namen des Vereins Interkulturelle Begegnungsprojekte (IBP) die Gäste in der rappelvollen Bürgerhalle begrüßt, auf den Punkt.

So auch an diesem Abend, am dem die Pointen wie gewohnt fast im Sekundentakt fallen und die drei Herren Thomas Philipzen, Harald Funke und Jochen Rüther das Publikum mit ihrer Jahresabrechnung auf einen Lachmarathon ohnegleichen schicken.

Zwei Punkte sind es, die diesen umwerfenden Erfolg von „Storno“ ausmachen – da ist zum einen die geniale Mischung aus satirischem Gesellschafts- und Politkabarett, auflockernden musikalischen Einlagen und himmelschreiendem Blödsinn und zum anderen das Spiel mit unterschiedlichen Charakteren, das sie bis zur Perfektion ausreizen. Rüther mimt den staubtrockenen Intellektuellen, der mit seinen Zahlenlawinen den Weltuntergang gnadenlos herbei analysiert. Philipzen erinnert an einen hyperaktiven Lausebengel und plädiert für positives Denken. Funke spielt den quirligen kleinen Doofen, der mit seinen umwerfenden Grimassen dem Trio die Krone aufsetzt. Da gibt es schon mal minutenlanges Gekicher nur wegen seines Gesichtsausdrucks. In einem rasanten Parforceritt stürmen die drei durch das vergangene Jahr, und rechnen mit allem und jedem ab, was ihnen vor die verbale Flinte kommt.

Ob Hitzewelle („Es war so heiß, dass die Kühe auf der Weide H-Milch gegeben haben und der Mais gleich als Popcorn geerntet wurde.“), Schnellkurs in Klimarettung („Verbote machen Stress, man muss die Leute belohnen.“) oder Boykott der Fußball-WM in Rußland („Wir ham’s gemacht – wir ham nicht mitgemacht.“), sie kennen keine Gnade. Klasse ist Funkes exaltierter Rapp über den Untergang der SPD mit Nahles (der Rihanna der SPD) an der Spitze. Scharf gespitzt die Zunge im Umgang mit der AFD, die „es schafft, das Schlachtvieh dazu zu bringen, für die Steuerfreiheit der Metzger zu demonstrieren“.

Weitere Themen: Whatsappen statt zu reden („Von morgens bis abends macht es Ping bei mir in der Buchse“), Internet-Tagebuch der Zukunft („Die bauen jetzt schon die Dinge, die ich in einem Jahr haben wollen will.“) und vermüllte Meere („Da schwimmt so viel Plastik, da kannste Fischstäbchen als Radiergummi benutzen.“) und natürlich Funke als Merkel-Verehrer, der noch einmal die Perücke aufsetzt und trauernd eine Dornenkrone für Angie aus der Uckermark bastelt.

Als furiose Zugabe besingen Nahles, Angie und Horsti mit Melodien der West-Side-Story das Ende der Groko. Und wenn dann noch Udo Lindenberg (Philipzen) auf Grönemeyer (Funke) trifft, kennt der Jubel keine Grenzen.