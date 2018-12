Überraschungsbaum im St.-Laurentius-Stift: Aus Kugeln werden kleine Geschenke

Einen Weihnachtsbaum schon vor dem Heiligen Abend wieder abschmücken? Diese ungewöhnliche Aktion fand jetzt im St.-Laurentius-Stift großen Anklang. An dem Baum hingen 114 Kugeln, jeweils eine für jeden Bewohner und jede Bewohnerin. Das Haus rief alle Vorbeikommenden dazu auf, Kugeln abzunehmen und an ein mitgebrachtes Geschenk zu hängen, das den Senioren am Heiligen Abend eine Freude bereitet. Mittlerweile hängt keine Kugel mehr am Überraschungsbaum – die Aktion ist vollauf geglückt. „Unsere Bewohner werden durch die Geschenke eine spannende und interessante Bescherung erleben“, freut sich Matthias Ebbert, Leiter des Sozialtherapeutschen Dienstes. Er bedankt sich bei allen lieben Menschen, die sich beteiligt haben.

Von Allgemeine Zeitung