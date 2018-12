Geldbörse aus Handtasche entwendet

Coesfeld. Eine böse Überraschung beim Einkauf hat eine 79-jährige Coesfelderin am Freitag erlebt. Sie befand sich in der Zeit von 10.45 bis 11.30 Uhr in einem Supermarkt an der Borkener Straße. Als sie an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus der Handtasche gestohlen worden war. Die Tasche hing während des Einkaufs an ihrem Einkaufswagen. In den vergangenen Tagen ist es im Kreisgebiet zu mehreren gleichgelagerten Diebstählen gekommen. Die Polizei appelliert an alle, aufmerksam zu sein, Wertgegenstände möglichst am Körper zu tragen und Einkaufstaschen nicht unbeaufsichtigt zu lassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41 / 140 zu melden.

Von Allgemeine Zeitung