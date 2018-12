Nach einer kurzen Begrüßung durch Abteilungsleiter Claeßen übernahm Herr Wretsch die Aufgabe, die Studierenden rund um die mitgebrachten Themen und die Arbeit in der mobilen 3-D-Messtechnik einzuführen sowie den Arbeits- und Anforderungsbereich in möglichen oder durchgeführten Kundenprojekten darzustellen.

Danach ging es in drei Gruppen zu den einzelnen Projektständen, wo die Gruppen tiefergehende Einblicke in den Umgang mit den optischen und taktilen Messgeräten sowie typische Aufgabestellungen der mobilen Messtechnik anhand durchgeführter Kundenprojekte erhielten.

Nach einer intensiven Informationsphase, in der die Studierenden eifrig Nachfragen zu den einzelnen Bereichen stellten, ging es an die praktische Durchführung. Jeder Studierende hatte die Möglichkeit, eigenhändig mobile Messungen vorzunehmen. Als Fazit hoben die Studierenden die vielfältigen Anforderungen an die mobile Messtechnik und die damit verbundenen Aufgaben hervor.