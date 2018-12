Manche Geschenke treffen nicht immer den Geschmack des Beschenkten. Andere hingegen sorgen für Jubelschreie, Freudentränen und starke Gefühle unterm Weihnachtsbaum.

Lassen Sie uns nach Weihnachten teilhaben an Ihren Gefühlen. Über welches Geschenk haben Sie sich diesmal am meisten gefreut – und warum? War es ein Kaffeautomat, den Sie sich schon lange gewünscht haben? War es, weil es von Herzen kam? Oder war das Geschenk gar etwas, was man mit Geld nicht kaufen kann: eine schöne Nachricht, ein lange nicht geführtes Gespräch, ein ungeahntes Wiedersehen?

Wir freuen uns auf Ihre Antworten – gerne auch mit Foto unter www.coesfeld@azonline.de.