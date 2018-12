Schlemmen mit schmalem Budget

Coesfeld. „Am Anfang wusste ich nicht, was abends auf die Teller kommt“, beichtet Hobbykoch Ralf Steindorf. Die Einfälle kommen dem Rosendahler bei der Coesfelder Tafel ein paar Stunden vorher. Mit Block und Stift schlendert er die Regale entlang, nickt und murmelt vor sich hin. Dann notiert er sich ein paar Dinge. Das dreigängige Weihnachtsessen für vier Personen entsteht beim Gehen. Die Nachspeise weiß er schon: Arme Ritter Klassik mit Zimt. „Das gibt dem Ganzen einen weihnachtlichen Touch“, würzt Steindorf mit Worten. Die Fülle an Auswahl erstaunt den Hobbykoch. All die Lebensmittel haben umliegende Händler aus ihrer Auslage aussortiert. Zum Verkauf sind sie nicht mehr geeignet, zum Wegwerfen zu schade. Die Coesfelder Tafel reicht sie an Menschen mit geringem Einkommen gegen ein kleines Entgelt weiter. Ehrenamtliche unterstützen den Verein bei der Arbeit, so wie Erika Laske und Mechtild Isfort.

Von Hartmut Levermann