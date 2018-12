Scheibe hält Einbruchsversuch stand

Coesfeld (ds). Ein Einbruchsversuch in ein Juweliergeschäft an der Letter Straße ist am Sonntag um kurz nach 20 Uhr fehlgeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, versuchte ein Unbekannter die Schaufensterscheibe einzuschlagen. Die Panzerglasscheibe hielt der Wucht seines Körpers jedoch stand. Der Mann flüchtete nach Zeugenaussagen über die Hinterstraße. Es handelt sich um einen ca. 1,80 m großen und etwa 25 Jahre alten Mann, der mit einem schwarzen Hoodie-Pullover bekleidet war. Hinweise zu der beschriebenen Person und zu eventuellen Beobachtungen am Tattag nimmt die Polizei in Coesfeld unter der Rufnummer 0 25 41/ 1 40 entgegen.

Von Detlef Scherle